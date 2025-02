Die Lösung lautet Bahnhofstraße: War das letzte Bilderrätsel zu einfach?

Wer von all jenen sich nun über einen Gessner-Gutschein freuen kann? Lars Hene aus Sonneberg – seines Zeichens Notfallsanitäter – ist der Glückliche und darf sich seinen Gewinn werktags in der Lokalredaktion in Sonneberg abholen. Bei dem heute abgebildeten Bild sei nur so viel gesagt: der Ort befindet sich außerhalb der Stadt Sonneberg. Wer die Lösung kennt, schickt diese – inklusive seiner kompletten Adressdaten bis spätestens Freitag, 7. März, 12 Uhr – entweder per Post an die Redaktion in der Bahnhofstraße 60, in 96515 Sonneberg, per Mail an gewinn-son@freies-wort.de oder via Fax an (03675) 893834.