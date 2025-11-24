Am vergangenen Samstag hat der Kreisverband der Partei Die Linke im Ilm-Kreis auf seiner Mitgliederversammlung in Elgersburg seinen neuen Kreisvorstand gewählt, was turnusgemäß alle zwei Jahre geschieht. Das nun 13-köpfige Gremium besteht aus Schatzmeisterin Lea Kittel, dem jugendpolitischem Sprecher Denny Jendrusiak sowie den weiteren Vorstandsmitgliedern Julia Jobs, Susanne Spira, Maria Alexandra Kley, Nick Faulwetter, Martin Jobs (alle aus dem südlichen Ilm-Kreis) sowie Petra Meisenzahl, Jenny Rotter, Judith Rüber, Klaus Häßner, Daniel Rabe und Kevin Kubasch (aus dem nördlichen Ilm-Kreis).