Ein weiteres Schaufenster in der Meininger Innenstadt bleibt dunkel. Dort, wo über Jahre hinweg der Duft frisch zubereiteter Mittagsgerichte durch die Georgstraße zog, wo Stammkunden ihre Mahlzeiten einnahmen und anschließend an der Fleisch- und Wursttheke einkauften, herrscht nun Stille. An der Scheibe der Filiale in der Georgstraße 31 hängt nur noch ein schlichtes, aber bewegendes Plakat: „Wir danken für die jahrelange Treue und Ihr Vertrauen!“ Bereits am Dienstag blieben die Türen des Verkaufsraums sowie des liebevoll eingerichteten Bistros geschlossen. Die Lichter sind ausgegangen – endgültig. Für die Meininger Innenstadt bedeutet dies einen weiteren schmerzhaften Leerstand direkt an der Ecke Georgstraße/Ludwig-Chronegk-Straße.