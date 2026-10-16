Die tegut-Märkte – beliebt wegen ihrer frischen, regionalen Produkte, oft in Bioqualität – verschwinden bald ganz von der Bildfläche und verabschieden sich vielerorts spektakulär – auch in Meiningen. Mit einem Abschiedsrabatt von 50 Prozent seit Donnerstag zündeten die Märkte in der Landsberger, der Utendorfer, der Berkeser Straße (Dreißigacker) und der Fritz-Aßmus-Straße (Walldorf) den Verkaufsturbo. Schon am Donnerstag waren die Parkplätze übervoll, durch die Gänge schoben sich Massen an Kunden, die von dem verlockenden Angebot – vor dem traurigen Hintergrund der Geschäftsaufgabe – Wind bekommen hatten. „Du erhältst in diesen tegut-Märkten vom 15. bis 17.10. einen 50-Prozent-Danke-Rabatt auf das gesamte Sortiment außer auf Obst und Gemüse sowie Ware von der Frischetheke“, hatte das Unternehmen im Internet angekündigt, nächste Woche soll es sogar noch weitergehen. In Zeiten, in denen die Preisschrauben ständig fester gedreht werden, reagieren nicht nur eingefleischte Schnäppchenjäger auf solch lukrative Angebote. Kisten- und körbeweise wurde Ware zu den Autos geschleppt und in die Kofferräume gehievt. Letztmalig öffnen die Häuser mit dem tegut-Logo am 29. Oktober. Dann sind sie in dieser Form Geschichte. Viele Filialen bekommen neue Betreiber. Einige schließen ganz. Die vier Meininger sind davon nicht betroffen. Die Märkte Landsberger Straße und Walldorf segeln künftig unter der Edeka-Flagge, in Dreißigacker und an der Utendorfer Straße zieht Netto ein.