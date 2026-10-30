Der Ukrainer warnte dabei vor voreiligen Schlussfolgerungen. "Denn ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwierig die Verhandlungen waren und wie lange sie dauerten, damit ich jetzt hier sein kann, wo ich bin", schrieb er. Als Menschenrechtsbeauftragter sei das seine Pflicht - selbst für die Rettung eines einzigen Menschen würde er nach Russland fahren. "Wenn es Menschen gibt – unsere Menschen –, die Hilfe brauchen, dann muss man ihnen helfen und sie retten. Punkt." Sein Pressedienst begründete den gewählten Weg über Belarus und Russland mit der Verminung der Frontgebiete.

Oleschky war unmittelbar nach Kriegsbeginn im Februar 2022 von russischen Truppen besetzt worden. Seit dem Abzug der Russen aus der Gebietshauptstadt Cherson im November 2022 ist Oleschky Frontstadt. Die US-Regierung drängt vor allem die Ukraine seit längerem zu Kompromissen für einen Friedensschluss mit dem Angreifer Russland.