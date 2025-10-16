Die USA hatten Indien im August mit Strafzöllen belegt, weil das Land Energiehandel mit Russland betreibt. Die USA wollen diesen stoppen, um Russland wirtschaftlich zu schwächen und damit die Finanzierung des Kriegs in der Ukraine zu erschweren. Öl- und Gasexporte sind für Russland eine immens wichtige Einnahmequelle.

Aus Indien gab es zunächst keine Reaktion auf Trumps Darstellung. Der Republikaner sagte, nun müsse China dazu gebracht werden, dasselbe zu tun.

Deutschland und Ukraine vertiefen Rüstungskooperation

Deutschland und die Ukraine vereinbarten unterdessen in Brüssel eine noch engere Zusammenarbeit ihrer Rüstungsindustrien und bei der Förderung von Forschung und Technologieentwicklung. Die Abmachung werde die ukrainischen Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeiten weiter stärken und es der Bundesrepublik ermöglichen, vom Innovationspotenzial der Ukraine zu profitieren, sagte Pistorius bei der Unterzeichnung einer Vereinbarung mit seinem ukrainischen Kollegen Denys Schmyhal im Nato-Hauptquartier.

Der britische Verteidigungsminister John Healey kündigte an, Großbritannien wolle gemeinsam mit der Ukraine verbesserte Abfangdrohnen entwickeln. Diese sollten dann massenhaft im Vereinigten Königreich produziert und jeden Monat zu Tausenden an die Ukraine abgegeben werden. Das Vereinigte Königreich habe in diesem Jahr bereits 85.000 Drohnen für die Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg an die Ukraine abgegeben, hieß es.

Weitere russische Angriffe

Bei einem russischen Drohnenangriff in der nordostukrainischen Region Tschernihiw wurden in der Nacht laut Behördenangaben zwei Menschen verletzt. Bei der Attacke auf die Stadt Nischyn seien unter anderem die Filiale eines Postunternehmens, zwei Wohnhäuser und zivile Infrastruktur beschädigt worden, teilte Gouverneur Wjatscheslaw Tschaus bei Telegram mit.

Im ostukrainischen Horliwka wurde nach Angaben der russischen Besatzungsverwaltung mindestens ein Mensch bei einem Angriff getötet. Zwei weitere seien verletzt worden, teilte der Chef der sogenannten Donezker Volksrepublik, Denis Puschilin, bei Telegram mit. Die ukrainische Seite habe mit Raketenwerfern und Drohnen angegriffen.

Mehr als 70 Prozent des Donezker Gebiets werden von Russland kontrolliert. Einschließlich der bereits 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim steht fast ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets unter russischer Kontrolle.

Stromkrise in der ganzen Ukraine

Am Abend wurden in der Ukraine landesweit Notfallstromabschaltungen angeordnet. "Der Grund für die eingeführten Einschränkungen sind die Folgen der vorherigen russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur", teilte das Energieministerium in Kiew via Telegram mit. Am späten Abend wurden nach Angaben des Stromversorgers DTEK die Beschränkungen zumindest für Kiew, die Umgebung der Hauptstadt und die Regionen Dnipropetrowsk und Odessa wieder aufgehoben.

Für die Bevölkerung sind die Attacken auf Energieanlagen auch wegen des näher rückenden Winters problematisch. In weiten Teilen der Ukraine sinken die Temperaturen in der Nacht bereits jetzt in den unteren einstelligen Bereich.