Die Lage im Überblick USA wollen trotz Attacken mit Iran reden - Chamenei beerdigt

Experte: Iran hält an Druckmittel fest

Irans Entscheidungsträger gingen davon aus, dass ihnen weiterhin Möglichkeiten zur Eskalation bleiben, darunter die Fähigkeit, den Druck im Roten Meer und rund um die strategisch wichtige Meerenge Bab al-Mandab am Eingang zum Roten Meer zu erhöhen, schrieb der Experte. Störungen des regionalen Schiffsverkehrs hatten zu steigenden Ölpreisen geführt. Aus Sicht Teherans könnten die Energiemärkte daher weiter ein Druckmittel darstellen, hieß es. Teheran werde kaum bereit sein, dieses Mittel freiwillig aufzugeben.

Damit stünden die USA "vor einer schwierigen strategischen Entscheidung", schrieb Citrinowicz. Entweder sie setzten ihren Kurs fort und riskierten damit eine weitere Eskalation in der Region sowie erneuten Druck auf die globalen Energiemärkte - oder Washington kehre an den Verhandlungstisch zurück und behandele bestimmte Sicherheitsfragen in separaten diplomatischen Kanälen.

Laut "Axios" sind die Vermittler der Ansicht, dass die beiden Konfliktparteien - ungeachtet der jüngsten Eskalation - in früheren Gesprächsrunden Fortschritte auf dem Weg zu einem Atomabkommen erzielt hätten. Die Vermittlerstaaten wollten denn auch verhindern, dass die Rahmenvereinbarung scheitert, hieß es. Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa bekräftigte der US-Beamte im Zusammenhang mit den nach seinen Angaben weiterhin laufenden technischen Gesprächen, dass der Iran niemals über eine Atomwaffe verfügen dürfe.