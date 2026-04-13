Die Lage im Überblick USA wollen heute mit Hormus-Blockade beginnen - Iran warnt

Das US-Regionalkommando für den Nahen Osten Centcom schrieb auf X weiter, die Seeblockade schließe iranische Häfen am Persischen Golf und am Golf von Oman ein. Die Blockade werde gegenüber Schiffen aller Nationen durchgesetzt. Niemand, der eine "illegale Maut" entrichte, werde auf hoher See sichere Passage haben, hatte Trump zuvor auf Truth Social geschrieben.

Er hatte dem Iran ein Ultimatum gesetzt, den freien Schiffsverkehr wieder zu ermöglichen, und andernfalls mit Angriffen auf Kraftwerke und weitere Infrastruktur gedroht. Kurz vor Ablauf seiner Frist verständigten sich Washington und Teheran Mitte der Woche auf eine zweiwöchige Waffenruhe. Darauf folgten am Samstag direkte Verhandlungen der beiden Seiten unter Vermittlung Pakistans in Islamabad. Die endeten am frühen Sonntagmorgen allerdings ohne greifbares Ergebnis.

Ob und wann es zu weiteren Verhandlungen kommt, ist unklar. Pakistans Außenminister Ishaq Dar rief beide Seiten auf, an der Waffenruhe festzuhalten. Pakistan werde seine Vermittlerrolle auch weiterhin wahrnehmen, hieß es.