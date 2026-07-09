Die Lage im Überblick USA und Iran eskalieren weiter - Geht der Krieg wieder los?

Trump über Irans Führung: "Sie sind Abschaum"

Bereits in der Nacht zum Mittwoch hatte das US-Militär nach eigenen Angaben mehr als 80 Ziele im Iran attackiert. Trump stellte daraufhin am Rande des Nato-Gipfels in Ankara die Waffenruhe offen infrage und äußerte Zweifel an einer Fortsetzung der Verhandlungen mit Teheran. "Ich denke, es ist vorbei. Ich will nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Sie sind Abschaum", sagte er. Irans Außenminister Abbas Araghtschi schrieb auf X: "Wir begegnen Obszönitäten nicht mit Obszönitäten, sondern mit Taten: furchtlos und mit großem Mut".

Die erneute Eskalation erfolgte während der Trauerfeiern für Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei. Mehr als vier Monate nach seiner Tötung durch einen israelischen Luftangriff soll er heute im Imam-Resa-Heiligtum seiner Heimatstadt Maschhad - dem wichtigsten Zentrum des schiitischen Islams im Iran - unter Ausschluss der Öffentlichkeit beerdigt werden. Nach seiner Tötung hatten die USA und Israel mehr als fünf Wochen Krieg gegen den Iran geführt, bis im April eine Waffenruhe vereinbart wurde.

Iran will erst verhandeln, wenn Drohungen aufhören

Laut Irans Außenminister Araghtschi wird es keine Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen zur Beendigung des Krieges geben, solange Drohungen andauerten. Der Vermittlerstaat Pakistan hatte nach den US-Angriffen in der Nacht zum Mittwoch beide Konfliktparteien zu Zurückhaltung aufgerufen.

Man fordere alle Seiten auf, ihren Verpflichtungen aus dem Rahmenabkommen nachzukommen, hieß es. Darin war vereinbart worden, innerhalb von 60 Tagen einen endgültigen Deal auszuhandeln. Nach den jüngsten Kämpfen ist jedoch unklar, ob dieser Zeitplan noch Bestand hat. Streitpunkte sind weiterhin das iranische Atomprogramm, die Sicherheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus sowie Irans Unterstützung für militante Gruppen in der Region.

Gut informierte Kreise in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad hatten am Mittwoch Sorgen zurückgewiesen, die jüngste Eskalation könne den Verhandlungsprozess gefährden. Eine nächste Runde wäre demnach wieder in Pakistan möglich. Auch die katarische Hauptstadt Doha sei im Gespräch.