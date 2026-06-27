Die Lage im Überblick USA melden erste Angriffe gegen Iran seit Rahmenabkommen

US-Vizepräsident JD Vance schrieb nach den Angriffen seines Landes auf der Plattform X, dass der Iran ein Abkommen über eine Waffenruhe unterzeichnet habe. Die USA hätten sich daran gehalten. Sollten iranische Vertreter Einwände gegen die Umsetzung der Vereinbarung haben, könnten sie sich telefonisch melden. "Gewalt wird jedoch mit Gewalt beantwortet", betonte er.

Die Iranischen Revolutionsgarden verwiesen in ihrer Stellungnahme zu Gegenschlägen ebenfalls auf die vereinbarte Waffenruhe. Laut Rahmenvereinbarung liege die Verantwortung der Regelung des Verkehrs durch die Straße von Hormus beim Iran, hieß es dort. In der veröffentlichten Vereinbarung ist dies indes nicht explizit so beschrieben.

Vor dieser Stellungnahme hatten verschiedene Medien ein angebliches Statement der IRGC aufgegriffen, wonach die Garden Vergeltung angekündigt hätten. Dieses ist nicht mehr im Internet abrufbar und wurde von IRGC-nahen Medien später als falsch bezeichnet.

Das "Wall Street Journal" zitierte einen hochrangigen US-Beamten mit der Aussage, dass die Waffenruhe trotz der erneuten Angriffe weiterhin bestehe. Die US-Angriffe seien ausschließlich eine Vergeltungsmaßnahme für den Angriff auf das Frachtschiff, hieß es.

Rahmenabkommen zwischen Libanon und Israel

Eng verbunden mit dem Kriegsende zwischen den USA und dem Iran ist auch der Konflikt im Libanon zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz. Am Freitag einigten sich der Libanon und Israel auf ein Rahmenabkommen. Die Vereinbarung sei ein "erster Schritt" in Richtung eines dauerhaften Friedens zwischen beiden Ländern, sagte US-Außenminister Marco Rubio in Washington.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lobte die Vereinbarung und bezeichnete sie als schwere Niederlage für den Iran. Die Hisbollah-Miliz lehnte das Abkommen jedoch ab und sieht sich nicht daran gebunden. Die Schiiten-Miliz - die als wichtigster nichtstaatlicher Verbündeter Irans gilt - nahm an den mehrere Tage dauernden Gesprächen in der US-Hauptstadt nicht teil. Die libanesische Regierung wiederum ist keine Kriegspartei.

Nach der Einigung zwischen Israel und dem Libanon kam es in der libanesischen Hauptstadt Beirut zu Protesten. Unterstützer der proiranischen Hisbollah-Miliz zogen am Abend und in der Nacht zu Fuß und auf Motorrädern durch die Stadt und riefen Protest-Slogans gegen das Abkommen, wie unter anderem der Fernsehsender LBC International und Augenzeugen berichteten. Straßen sind demnach mit brennenden Reifen blockiert worden.