Die Lage im Überblick: Ukrainer und Russen setzen Gespräche in Abu Dhabi fort

Womöglich sei Vereisung der Leitungen der Grund für den Kollaps gewesen. "Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine externe Einmischung oder einen Cyberangriff", sagte Selenskyj. Das Land habe auch seine Stromimporte erhöht. Das Energiesystem der Ukraine ist vor allem nach den vielen russischen Angriffen schwer beschädigt.

Der staatliche Versorger Ukrenergo teilte unterdessen mit, die Lage im ukrainischen Energiesystem stabilisiere sich allmählich. Dennoch werde heute erneut in allen Regionen der Ukraine stundenweise der Strom abgeschaltet, um den Verbrauch zu begrenzen.