Die Lage im Überblick Ukraine erwartet rasch nächste Verhandlungen in den USA

Ukraine will russisches Raketentestgelände beschossen haben

Selenskyj griff eine Mitteilung seines Generalstabs auf, wonach die Ukraine mit ihrem selbst entwickelten Marschflugkörper Flamingo das Raketentestgelände Kapustin Jar bei Astrachan in Südrussland beschossen habe. "Unsere Flamingos haben ihre Arbeit getan", sagte Selenskyj und dankte den beteiligten Soldaten. Von Moskauer Seite gab es dazu keine Angaben. Von Kapustin Jar aus hatte die russische Armee zweimal die zerstörerische neue Mittelstreckenrakete Oreschnik auf die Ukraine abgeschossen.

Zahlreiche Häuser in Kiew dauerhaft ohne Heizung

Mehr als 1.100 Wohnblocks in Kiew können wegen der Zerstörung eines Heizkraftwerks in diesem Winter absehbar nicht mehr beheizt werden. Das teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Die Verwaltung der Drei-Millionen-Stadt veröffentlichte eine Liste mit 1.126 betroffenen Gebäuden, die alle in den Stadtteilen Darnyzja und Dniprowskyj auf dem östlichen Ufer des Dnipro liegen.

Das Heizkraftwerk für diese Stadtteile sei bei einem russischen Luftangriff am Dienstag so beschädigt worden, dass die Reparatur mindestens zwei Monate dauern werde, schrieb Klitschko.

In der ukrainischen Hauptstadt müssen die Menschen schon seit schweren Luftangriffen Anfang Januar teils ohne Strom, Heizung und Wasser ausharren. Dabei herrscht strenger Frost. Die ukrainische Führung wirft Russland vor, die Menschen mit Kälte und Dunkelheit zu terrorisieren. Die Ukraine hält seit fast vier Jahren einer großangelegten russischen Invasion stand.