Die Lage im Überblick Trump verlängert Waffenruhe - Iran misstrauisch

US-Finanzminister: Blockade nimmt Iran wichtige Einnahmen

Die USA dagegen glauben nach Worten von US-Finanzminister Scott Bessent, mit ihrer Seeblockade einen wirksamen Hebel in der Hand zu haben. Die Lager auf der für den Ölhandel wichtigen Insel Charg würden in wenigen Tagen voll sein, weshalb die Ölfelder stillgelegt werden müssten, schrieb der US-Finanzminister auf X. "Die Beschränkung des iranischen Seehandels zielt direkt auf die wichtigsten Einnahmequellen des Regimes ab", fügte Bessent hinzu.

Das US-Magazin "Time" berichtete, seit Kriegsbeginn habe sich die Machtlage im Iran weiter konsolidiert. Die Zuständigkeit für Fragen des Krieges, der Diplomatie und der Eskalation habe sich zunehmend auf einen relativ geschlossenen militärisch-sicherheitspolitischen Kern verlagert. Irans Entscheidungsprozesse hätten sich verändert, seit Modschtaba Chamenei nach der Tötung seines Vaters zum Obersten Führer ernannt wurde, hieß es.

Chamenei Junior sei nicht mehr allmächtig, sondern agiere als eine Stimme im Rahmen eines umfassenderen Konsensfindungsprozesses der Sicherheitseliten, berichtete das Magazin weiter. Von Modschtaba Chamenei gibt es seit seiner Ernennung am 8. März keine Audio- oder Videoaufnahmen, und niemand weiß, wie sein Gesundheitszustand ist und welche Rolle er in dem System spielt.

Pakistan dankt Trump

Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif dankte derweil Trump auf X, Islamabads Ersuchen nach einer Verlängerung der Waffenruhe nachgekommen zu sein, "um die laufenden diplomatischen Bemühungen fortsetzen zu können." Zuvor hatte Tasnim gemeldet, Vertreter Teherans würden nicht zu neuen Verhandlungen nach Pakistan anreisen. Islamabad vermittelt in dem Konflikt.

Militärs planen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus

Für einen möglichen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus nach einem Ende der Kampfhandlungen treffen sich unterdessen heute Militärs aus 30 Ländern im britischen Militärhauptquartier Northwood in London. Das von Großbritannien und Frankreich ausgerichtete zweitägige Planungstreffen folgt auf eine internationale Konferenz in Paris in der vergangenen Woche. London und Paris wollen einen neutralen Marineeinsatz organisieren, der sich klar von den Kriegsparteien abgrenzt, um Handelsschiffe zu begleiten und zu sichern. Auch Deutschland erwägt einen Beitrag zur Minenräumung und Seeaufklärung.