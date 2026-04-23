Die Lage im Überblick Trump gibt Teheran nur noch wenig Zeit

Im Südlibanon kommt es jedoch trotz der Waffenruhe vorerst weiter zu tödlichen Zwischenfällen. Bei einem israelischen Luftangriff wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums drei Menschen getötet, darunter eine Journalistin. Sie arbeitete demnach für die Zeitung "Al Achbar", die der Hisbollah-Miliz nahesteht. Es gibt Hinweise darauf, dass die Waffenruhe wackelt. Ein Abgeordneter der Schiiten-Miliz sagte einem libanesischen TV-Sender, die Organisation sei der Waffenruhe nicht mehr verpflichtet.

Bei den Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA war umstritten gewesen, ob die zwischen Washington und Teheran vereinbarte Waffenruhe auch für den Libanon gilt. Teheran sieht das so, die USA und Israel nicht. Die US-Botschaft in Beirut legt derweil ihren Landsleuten im Libanon dringend nahe, das Land zu verlassen. "Die Sicherheitslage ist weiterhin komplex und kann sich schnell ändern", teilte die Botschaft in einer Sicherheitswarnung mit.