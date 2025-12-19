Die Lage im Überblick: Trump fordert Bewegung von Kiew - Putin veranstaltet PR-Show

Washington/Moskau/Kiew - Die Ukraine gerät nicht nur an der Front, sondern auch auf diplomatischer Ebene weiter unter Druck. US-Präsident Donald Trump Kiew forderte das von Russland attackierte Land einmal mehr zu Zugeständnissen gegenüber dem Angreifer auf. Kremlchef Wladimir Putin hatte Trump zuletzt mehrfach für dessen Bemühungen um ein Kriegsende und das zunehmende Verständnis der US-Unterhändler für die russische Position gelobt. Heute dürfte Putin diese Position noch einmal in aller Ausführlichkeit darlegen: In Moskau wird er seine traditionelle große Jahrespressekonferenz abhalten, kombiniert mit einer Bürgerfragestunde.