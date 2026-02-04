Tote in Saporischschja, Stromausfall in Belgorod

Am Abend vor den Verhandlungen tötete ein weiterer russischer Drohnenangriff auf die südukrainische Stadt Saporischschja nach örtlichen Angaben mindestens zwei Zivilisten. Gebietsgouverneur Iwan Fedorow sprach von einem 18-jährigen Mann und einer gleichaltrigen Frau. Außerdem seien acht Menschen verletzt worden.

Auf russischer Seite verursachte ukrainischer Raketenbeschuss laut Medienberichten einen Stromausfall in der grenznahen Großstadt Belgorod. Demnach wurden zwei Umspannwerke getroffen. Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow sprach auf Telegram von Schäden an der Infrastruktur. Die Ukraine verteidigt sich seit fast vier Jahren gegen eine russische Invasion und beschießt dabei auch Ziele im Land des Angreifers.

Rotes Kreuz warnt vor lebensbedrohlicher Lage in Kiew

In der Drei-Millionen-Stadt Kiew hat der neuerliche russische Angriff die Lage für die Bevölkerung noch einmal verschärft. Das Deutsche Rote Kreuz sieht dort zunehmend lebensbedrohliche Zustände. "Bei zweistelligen Minusgraden müssen viele Menschen seit Tagen ohne Heizung und Strom ums Überleben kämpfen", sagte der Leiter der internationalen Zusammenarbeit des DRK, Christof Johnen, der "Augsburger Allgemeinen".

"Die Kälte kann besonders für besonders verletzliche Bevölkerungsgruppen wie kranke, ältere oder obdachlose Menschen sogar lebensgefährlich werden", warnte Johnen. Die Gefahr verschiedener Krankheiten wachse durch die Überlastung des Immunsystems. Das DRK verstärke seine Hilfslieferungen.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte besuchte Kiew und bekam von Ministerpräsident Denys Schmyhal eine Folge des jüngsten Angriffs gezeigt - ein zerstörtes Heizkraftwerk, das sonst etwa 1.100 Wohnblocks versorgt. "Kein militärisches Ziel - die Angriffe sollen nur die Menschen leiden lassen", schrieb Rutte im Netzwerk X.

Macron: Europa knüpft Gesprächsfaden nach Moskau

Neben dem Gesprächsstrang zwischen den USA und Russland bereitet auch Europa nach Angaben von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine Wiederaufnahme direkter Gespräche mit Moskau vor. Der französische Staatschef betonte zwar, dass die jüngsten russischen Angriffe auf die Ukraine keine wahre Bereitschaft erkennen ließen, über Frieden zu verhandeln. Doch man bereite den Dialog für den Tag danach vor. "In diesem Rahmen ist es tatsächlich wichtig, dass die Europäer ihre eigenen Gesprächskanäle wiederherstellen", sagte Macron. "Das wird aus technischer Sicht vorbereitet."