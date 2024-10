Die Lage im Überblick Selenskyj stellt "Siegesplan" bei EU und Nato vor

Kiew/Brüssel - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will den von ihm so bezeichneten Siegesplan im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg an diesem Donnerstag auf europäischer Bühne und bei der Nato vorstellen. "Ich werde ihn unseren EU-Partnern beim Treffen des Europäischen Rates präsentieren", sagte Selenskyj. Er hatte den Plan, der an erster Stelle eine umgehende und bedingungslose Einladung zum Nato-Beitritt vorsieht, zuvor in Kiew erstmals vor Abgeordneten der Obersten Rada, dem Parlament, erläutert.