Die Lage im Überblick: Selenskyj: Putin stellt Welt auf Probe - neue Sanktionen?

Nach EU-Angaben sind die Ölgeschäfte Europas mit Russland in den vergangenen Jahren zwar stark zurückgegangen. Komplett zum Erliegen gekommen sind sie aber nicht. Die russische Erdölpipeline Druschba transportiert weiterhin Öl in Richtung Ungarn und Slowakei.

Die EU verhängte nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Jahr 2022 weitgehende Einfuhrverbote für russische Energieträger wie Kohle und Öl. Diese Verbote erstrecken sich aber nicht auf Erdöl, das über Pipelines transportiert wird.