In einer anderen Mitteilung war die Rede von einem aufgedeckten Spionagenetzwerk des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB. Aufgabe der Gruppe sei es gewesen, Informationen über die Stützpunkte und die Transportwege der ukrainischen Truppen und Militärgüter an die Russen zu übermitteln, damit sie ihre Raketen und Drohnen auf die Stellungen lenken können. Die Gruppe sei in der Hauptstadt Kiew und in Charkiw im Osten der Ukraine aktiv gewesen. Unabhängig überprüfbar war auch das nicht.