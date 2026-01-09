Die Lage im Überblick Russland feuert ballistische Rakete auf Ukraine

Russischer Schlag an der Nato-Außengrenze

Der russische Raketenangriff auf Ziele, die nur 80 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt liegen, dürfte sich auch auf die laufenden Verhandlungen über eine Friedenslösung auswirken. Moskau hat bislang nicht reagiert auf die Abstimmung zu Sicherheitsgarantien und einem Wiederaufbau der Ukraine, die zwischen Kiew, den europäischen Staaten und den USA läuft.

Dabei sieht Selenskyj nach den jüngsten Gesprächen in Paris große Fortschritte zu einem bilateralen Dokument mit den USA über Sicherheitsgarantien für sein Land. Das Papier sei nun "im Grunde bereit" für die Fertigstellung auf der höchsten Ebene mit Präsident Trump, schrieb er in sozialen Netzwerken.

Berichte: Kreml-Unterhändler sprach in Paris mit Amerikanern

Russland wird in dem Gesprächsprozess von den USA auf dem Laufenden gehalten. Die französische Zeitung "Le Monde" berichtete, der Kreml-Unterhändler Kirill Dmitrijiew sei am Donnerstag in Paris gewesen, einen Tag nach dem Gipfel der Ukraine-Unterstützer in der Koalition der Willigen. Das US-Portal "Axios" schrieb unter Berufung auf informierte Quellen, Dmitrijew habe in der US-Botschaft in Paris mit den US-Unterhändlern Steve Witkoff und Jared Kushner gesprochen.