Die Lage im Überblick Pentagon: 10.000 Soldaten aus Nordkorea in Russland

"Schutzwall gegen Russlands imperiale Ambitionen"

Selenskyj bat die Regierungschefs des Nordischen Rates, auch Druck auf Deutschland auszuüben. Er erwarte "eine politische Entscheidung, die geopolitische Klarheit für die Ukraine und ganz Europa bringen und uns in der Diplomatie mit Russland stärken würde", sagte er. "Wenn die Ukraine eine Einladung in die Nato erhält, wird sie zu einem unüberwindbaren Schutzwall gegen Russlands imperiale Ambitionen." Sein Land verdiene eine ehrliche Antwort. "Bitte arbeiten Sie mit Partnern in ganz Europa - insbesondere in Berlin - zusammen, damit wir diese geopolitische Klarheit gemeinsam erreichen können."