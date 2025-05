Die Lage im Überblick Neues System für Verteilung von Hilfsgütern in Gaza geplant

Trump will große Ankündigung machen

Vor seiner Reise in den Nahen Osten in der kommenden Woche stellte US-Präsident Donald Trump zuletzt eine "sehr, sehr große Ankündigung" in Aussicht. Die Zeitung "The Times of Israel" berichtete unter Berufung auf einen ausländischen Diplomaten, dass es sich dabei sehr wahrscheinlich um ein neues Verteilsystem für die humanitäre Hilfe im Gazastreifen handele.