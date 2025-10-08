"Wir wollen keine Rache, wir wollen Heilung", sagte eine Frau, deren Mutter und 13 Jahre alte Tochter bei dem Angriff auf einen Kibbuz umgebracht worden waren. "Wir wollen die Angst besiegen und Hoffnung finden. Wir wollen den Hass überwinden und unsere Menschlichkeit wiederfinden. Wir wollen die Wut überwinden und wieder Mitgefühl finden."

Netanjahu droht mit "vernichtenden Schlägen"

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu schlug am zweiten Jahrestag des Massakers ganz andere Töne an. "Unsere Feinde haben uns schwer geschlagen, aber sie haben uns nicht gebrochen", zitierten israelische Medien aus einer Erklärung des rechtskonservativen Ministerpräsidenten. "Wer auch immer die Hand gegen uns erhebt, erhält beispiellose vernichtende Schläge." Das Land erlebe nun "entscheidende Tage", sagte Netanjahu. "Wir werden weiterhin alles daran setzen, alle Ziele des Krieges zu erreichen: die Freilassung aller Geiseln, die Beseitigung der Hamas-Herrschaft und die Gewährleistung, dass Gaza keine Bedrohung mehr für Israel darstellt."

Auch in Deutschland wurde vielerorts der Toten und Verschleppten gedacht, die vor zwei Jahren zu Opfern des Terrors geworden waren. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sprach in einer Videobotschaft von einem "schwarzen Tag" in den Geschichtsbüchern des jüdischen Volkes. Am Brandenburger Tor wurden am Morgen die Namen der Getöteten verlesen und stellvertretend für sie mehr als 1.000 Stühle aufgestellt. Am Abend erstrahlten dann die Worte "Bring them home now" auf dem Berliner Wahrzeichen - als Aufforderung, die im Gazastreifen verbliebenen Geiseln freizulassen. Auch an vielen anderen Orten in Deutschland gab es Gedenkveranstaltungen und Mahnwachen.