Berlin - Nach politischen Beratungen über einen Ausweg aus Russlands Angriffskrieg sprechen Vertreter der Ukraine und Deutschlands heute über vertiefte wirtschaftliche Zusammenarbeit. Angesichts des bald fünf Jahre dauernden Kriegs soll die Kooperation im Rüstungs- und Energiesektor großen Raum einnehmen. Als Teilnehmer beim jährlichen Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum in Berlin werden auch Bundeskanzler Friedrich Merz und Wirtschaftsministerin Katharina Reiche (beide CDU) erwartet. Die Delegation aus Kiew führt Ministerpräsident Serhij Korezkyj an.