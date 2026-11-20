In Berlin kam unterdessen die "Koalition der Willigen" aus fast 40 Staaten, die die Ukraine politisch und militärisch unterstützen, zu ihrem bisher größten Treffen zusammen. Dort Merz appellierte an Putin: "Beenden Sie den Krieg in der Ukraine und lassen Sie uns gemeinsam nach diplomatischen Lösungen suchen. Wir wollen nie wieder in einem geteilten Europa leben. Wir wollen in Freiheit und wir wollen in Frieden leben - zusammen mit der Ukraine." Die "Koalition der Willigen" werde der Ukraine beistehen, solange es nötig sei.