Russlands Ex-Präsident Medwedew deutet weitere Annexionen an

Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew stellte auf einem Parteitag der Kremlpartei Geeintes Russland die Möglichkeit weiterer Gebietsaneignungen in der Ukraine in den Raum. Es sei nötig, die (von Moskau annektierten) Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson zu entwickeln, forderte er. "Diese Erfahrung kann übrigens hilfreich sein, wenn in unserem Land noch weitere neue, aber uns sehr nahe Regionen erscheinen", was gut möglich sei, sagte Medwedew. Als Parteivorsitzender des Geeinten Russlands und Vizechef des nationalen Sicherheitsrates ist er in Russland immer noch einflussreich.