Die Lage im Überblick Israel geht weiter gegen Feinde vor - Berichte über Tote

Israels Verteidigungsminister fordert Plan für Hamas-Niederlage

Israels Armee betont stets, dass sie im Kampf gegen die Hamas Maßnahmen ergreife, um Zivilisten zu schonen. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete unterdessen weitere tödliche Angriffe im Gazastreifen. Mindestens 15 Palästinenser sollen dabei ums Leben gekommen sein. Auch dies ließ sich unabhängig zunächst nicht überprüfen. Der israelische Verteidigungsminister, Israel Katz, wies die Armee an, ihm so bald wie möglich "einen Plan für die vollständige Niederlage der Hamas in Gaza" vorzulegen.