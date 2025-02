Die Lage im Überblick Israel fiebert Freilassung von drei Geiseln entgegen

Palästinensischen Medienberichten zufolge könnten die Geiseln an zwei verschiedenen Orten im Zentrum des Gazastreifens übergeben werden. Für medizinische Untersuchungen würden die Männer dann zunächst in zwei Kliniken in Tel Aviv gebracht, berichtete die Zeitung "The Times of Israel" unter Berufung auf das Gesundheitsministerium.