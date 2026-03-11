Die Lage im Überblick Iran-Krieg lässt Sorge um Energiesicherheit wachsen

Anfang des Jahres hatten Einsatzkräfte des iranischen Machtapparats Proteste in verschiedenen Städten des Landes brutal niedergeschlagen. In den Nächten des 8. und 9. Januar töteten sie fast 6.500 Demonstranten, wie Nachforschungen des Menschenrechtsnetzwerks HRANA mit Sitz in den USA ergaben. Mehr als 50.000 Menschen wurden demnach festgenommen.

Israels Militär greift Hisbollah-Stellungen im Libanon an

Neben dem Iran haben die Israelis auch die mit ihm verbündete Schiitenmiliz Hisbollah im Visier. Erneut griffen die Streitkräfte des jüdischen Staats Stellungen der Islamisten im Libanon an. Ziel der Attacken sei Infrastruktur der Hisbollah in den als Dahija bekannten Vororten im Süden der Hauptstadt Beirut, teilte das Militär mit. Der Bezirk gilt als Hochburg der Miliz. Am Mittwoch wollte auch der UN-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung über die Lage im Libanon beraten.

Als Reaktion auf die Tötung des obersten iranischen Führers Ajatollah Ali Chamenei hatte die Hisbollah nach einer längeren Kampfpause vor gut einer Woche wieder damit begonnen, Raketen auf Israel abzufeuern. Seitdem greift das israelische Militär auch wieder Ziele im Libanon in größerem Umfang an. Nach offiziellen Angaben aus Beirut wurden durch die Gewalteskalation bisher nahezu 760.000 Menschen im Libanon vertrieben.

Iran greift Israel und Golfstaaten mit Raketen und Drohnen an

Die iranischen Streitkräfte griffen Israel und die Golfstaaten ihrerseits wieder mit Raketen und Drohnen an. In Israel seien die Raketen entweder abgefangen worden oder in unbewohnten Gebieten eingeschlagen, berichtete die Zeitung "The Times of Israel". Die den iranischen Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim sprach von der heftigsten Angriffswelle seit Beginn des Krieges.

Anders als beim Zwölftagekrieg im Sommer 2025 sind andere arabische Staaten in der Region diesmal stärker in den Konflikt involviert und auch selbst zur Zielscheibe iranischer Angriffe geworden. Das saudi-arabische Verteidigungsministerium teilte mit, in verschiedenen Regionen des Landes seien sieben ballistische Raketen und sieben Drohnen abgefangen worden. In Kuwait wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums vier Drohnen abgefangen, eine weitere stürzte demnach in offenem Gelände ab. Auch in Bahrain wurde Luftalarm ausgelöst.