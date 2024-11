Die Lage im Überblick Iran gibt Hisbollah freie Hand bei Gesprächen zu Waffenruhe

Zudem, so heißt es bei "Axios", dürfte der Angriff ein Hinweis der israelischen Streitkräfte an die Iraner gewesen sein, wie gut sie über das Atomprogramm Bescheid wissen. "Der Luftangriff war eine nicht gerade subtile Botschaft, dass die Israelis tiefe Einblicke in das iranische System haben, selbst wenn es um Dinge geht, die streng geheim gehalten werden und nur einer sehr kleinen Gruppe von Leuten in der iranischen Regierung bekannt sind", zitierte "Axios" einen US-Beamten.