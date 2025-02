Die Lage im Überblick Heute sollen drei weitere Gaza-Geiseln freikommen

Weißes Haus bestätigt Netanjahu-Besuch am Dienstag

Dies könnte allerdings das Schicksal der israelischen Geiseln - darunter viele junge Männer - besiegeln, die noch im Gazastreifen festgehalten werden und die erst in der zweiten Phase freikommen sollen. Derzeit werden israelischen Angaben zufolge noch 82 Geiseln in dem Küstengebiet festgehalten. Kommende Woche will Israels Regierungschef Netanjahu nach Washington reisen. Dort wird ihn US-Präsident Donald Trump am Dienstag im Weißen Haus empfangen, wie die Sprecherin der US-Regierungszentrale, Karoline Leavitt, in Washington bestätigte. Trump ist als enger Verbündeter Netanjahus bekannt.