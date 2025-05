Die Lage im Überblick Geplante Geisel-Freilassung nährt Hoffnung auf Gaza-Deal

Tel Aviv/Gaza - Die Vermittler im Konflikt zwischen Israel und der Hamas erhoffen sich von der angekündigten Freilassung einer amerikanischen Geisel bedeutende Fortschritte im Ringen um ein Ende des Gaza-Kriegs. Der im Oktober 2023 entführte israelische Soldat Edan Alexander ist Medienberichten zufolge die letzte lebende Geisel mit US-Staatsbürgerschaft, die noch im Gazastreifen festgehalten wird. Die islamistische Hamas will den 21-jährigen Doppelstaatler nach eigenen Angaben spätestens am Dienstag freilassen - also passend zum Beginn der Auslandsreise von US-Präsident Donald Trump in den Nahen Osten.