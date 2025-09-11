Die Lage im Überblick Europa ringt um Antwort auf Moskaus Drohnen im Nato-Luftraum

Rätselhafte Äußerung Trumps

In der polnischen Staatsführung pflegt der rechtskonservative neue Präsident Nawrocki einen besonders engen Draht zu Trump. Dieser reagierte auf die deutliche Eskalation im Ukraine-Krieg vorerst nur mit einem kryptischen Post auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social: "Was ist los mit Russland, dass es mit Drohnen den polnischen Luftraum verletzt? Nun geht's aber los!"

Selenskyj schlägt gemeinsame Luftverteidigung vor

An einer Schaltkonferenz nahm neben Tusk, Macron, Starmer und Meloni auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teil. "Die Ukraine schlägt vor, den Luftraum koordiniert, durchdacht und gemeinsam zu verteidigen", teilte Selenskyj hinterher mit. "Die Details sind klar: Wie kann man eine Ausweitung des Krieges verhindern, und wie kann man die Eskalationsschritte Russlands stoppen? Die gemeinsamen Kräfte dafür reichen völlig aus."

Kiew hat seit Beginn des Krieges 2022 immer wieder darum gebeten, dass die westlichen Partner über der Ukraine eine Flugverbotszone für russische Waffen durchsetzen. Die Nato-Verbündeten haben sich aus Furcht vor einer direkten militärischen Konfrontation mit Moskau nicht darauf eingelassen. Weniger weitgehend ist der Vorschlag, dass die Verbündeten angreifende russische Drohnen und Raketen nur über der Westukraine abschießen sollen.

Am Mittwochabend ortete die ukrainische Luftwaffe erneut Schwärme russischer Drohnen am Himmel. Es zeichnete sich aber ein weniger starker Luftangriff ab als in der Nacht zuvor.

Moskau will keinen Angriff auf Polen geplant haben

Das polnische Außenministerium bestellte einen russischen Diplomaten von der Botschaft in Warschau ein, um ihm eine Protestnote zu überreichen. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau räumte die Verletzung des polnischen Luftraums nicht direkt ein, erklärte aber, es sei kein Angriff auf Polen gewesen. Man sei bereit, das Thema mit der polnischen Seite zu erörtern. Das russische Außenministerium warf Polen vor, es versuche Mythen zu konstruieren, um im Ukraine-Konflikt zu eskalieren.

Viele der eingedrungenen russischen Drohnen kamen nach polnischen Angaben nicht aus der angegriffenen Ukraine, sondern aus dem mit Moskau verbündeten Belarus. In Belarus findet ab Freitag das großangelegte russisch-belarussische Militärmanöver Sapad 2025 statt.