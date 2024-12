Die Lage im Überblick Einsatz in Gaza-Klinik beendet - Netanjahu vor Operation

Netanjahu wird operiert

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu unterzieht sich heute einer Prostata-Operation. Das teilte sein Büro in Jerusalem mit. Der 75-Jährige sei am vergangenen Mittwoch im Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem untersucht worden. Dabei hätten die Ärzte eine Infektion festgestellt, die auf eine gutartige Vergrößerung der Prostata zurückgehe. Der Regierungschef wurde seitdem mit Medikamenten behandelt.