Die Lage im Überblick Angriffe und Sanktionen stellen Iran-Abkommen auf die Probe

Washington/Teheran - Die USA haben in Reaktion auf Attacken gegen Tanker in der Straße von Hormus erneut Ziele im Iran bombardiert. Zudem setzen die USA Sanktionen auf iranisches Öl wieder in Kraft. Teheran verurteilte Washingtons Vorgehen umgehend als "schwerwiegenden Verstoß" gegen das Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges. Der Iran werde "entschlossene Maßnahmen ergreifen, um seine nationalen Interessen und seine Sicherheit zu wahren", schrieb Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi auf der Plattform X.