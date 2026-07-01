Elle navigiert sich durch den Schulalltag und will sich (auch modisch) anpassen. Aber ihre Mitschüler machen ihr klar: "Seattle ist kein Kostüm und Pink ist keine Persönlichkeit." Elle fragt sich, ob sie wirklich "ein Dummchen" ist, "so wie es hier in der Schule alle glauben".

Wen die Serie ansprechen dürfte

Man bekommt, was man nach den Filmen erwartet: Die Serie ist das folgerichtige Spin-off und eine Feminismus-Parabel mit nach wie vor hochaktueller Botschaft.

Wer die Filme nicht kennt: Ähnlich ist das Setting und die Ästhetik dem erfolgreichen "Barbie"-Film von Greta Gerwig mit Margot Robbie in der Hauptrolle von 2023. Beide Geschichten feiern das Frausein und brechen mit Klischees über Frauen. Während Barbie systemkritisch die gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen hinterfragt, sind "Natürlich blond" und "Elle" eine persönliche Emanzipationsgeschichte. Die Botschaft vor allem: Bleib, wie du bist und glaube an dich selbst.

Doch wer Anfang der 2000er Jahre als Teen und Twen die Filme der "Natürlich blond"-Reihe gerne gesehen hat, ist jetzt nun mal 25 Jahre älter - und ist bestenfalls längst selbstbewusst im Leben angekommen. Ob eine Teenager-Dramedy da noch ansprechend ist? Aber man dürfte mindestens die Begleitmusik lieben und sich unterhalten fühlen können.