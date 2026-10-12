Es gibt eine erstaunliche Fähigkeit, die viele Menschen besonders gut beherrschen: zu wissen, warum etwas nicht funktionieren wird, bevor es überhaupt jemand versucht hat. Und wenn es dann doch jemand wagt, wird ganz genau hingeschaut. Nicht unbedingt, um sich zu freuen, dass etwas gelungen ist, sondern um herauszufinden, was noch nicht perfekt war. Das ist bequem. Wer am Rand steht, muss schließlich kein Risiko eingehen. Wer eine Idee hat und sie umsetzen will, braucht hingegen Mut. Er muss Entscheidungen treffen, die nicht allen gefallen, und aushalten, dass sich manches erst unterwegs klärt. Nicht jeder Versuch gelingt. Aber wie soll etwas besser werden, wenn niemand bereit ist, den ersten Schritt zu machen?