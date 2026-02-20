Man kann es schon als Glücksfall für die Kirchengemeinden von Gräfenroda, Geschwenda, Frankenhain, Liebenstein und Gehlberg bezeichnen, dass Lisa Bork, 1992 in Frankfurt am Main geboren, mit ihrer kleinen Familie in Gräfenroda heimisch werden möchte. Sie hat sich schon recht gut eingelebt und in die Dorfgemeinschaft integriert. Schwergefallen sei ihr das keineswegs. Die recht vielen jungen Leute im Kantoreichor und im Instrumentalkreis, Pfarrer Sebastian Pötzschke natürlich eingeschlossen, nahmen sie, den kleinen Sohn Arp und ihren Gatten, der sich als Profimusiker jüngst beim ersten Konzert im Röderschlösschen zu Liebenstein gut bekannt gemacht hatte, mit großer Herzlichkeit auf.