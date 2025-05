Finnland ist berühmt für seine freundlichen Ureinwohner (5,5 Millionen), mega-heiße Saunen (mehr als 1,5 Millionen im Land), stille Seen (mehr als 60 000), kalte Winter (ab minus 20 Grad Celsius Minimum), Rentierherden (allein in Lappland in Nord-Finnland mehr als 200 000 domestizierte Tiere) und Wälder (waldreichstes Land Europas: 86 Prozent der finnischen Landfläche sind bewaldet).