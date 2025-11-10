Die IHK warnt: Phishing-Angriffe auf Mitgliedsfirmen

Mitgliedsunternehmen der Industrie- und Handelskammern sind aktuell von einem sehr ausgefeilten Phishing-Angriff betroffen. „Die Angreifer geben sich bei diesem als vermeintliche Industrie- und Handelskammer aus, um von den Unternehmen Daten zu erhalten. Vom Öffnen der in den E-Mails enthaltenen Links oder einer Dateneingabe ist daher dringend abzuraten. Ein gezieltes Blockieren dieser E-Mails seitens der IHK Südthüringen ist technisch nicht möglich, weshalb die Kammer ihre Mitgliedsunternehmen zu besonderer Wachsamkeit aufruft“, warnt Dominik Konrad, Sprecher der Industrie- und Handelskammer Südthüringen.