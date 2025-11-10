Die IHK warnt: Phishing-Angriffe auf Mitgliedsfirmen

Oft drohende Formulierungen

Dominik Konrad rät: „Achten Sie bei E-Mails verstärkt auf folgende Hinweise: Ist die Anrede persönlich? Betrüger nutzen oft unpersönliche Anreden, wie beispielsweise ‚Sehr geehrte Unternehmer’ statt namentlicher Ansprache. Sind die tatsächliche Absenderadressen oder die angegebenen Links identisch mit der sichtbaren? Dafür mit dem Cursor über die Absenderzeile oder Link fahren, ohne darauf zu klicken. So erfahren Sie, ob in der Absenderzeile oder hinter dem Linktext eine andere Adresse eingebettet ist. Gibt es im Text Rechtschreibfehler? Sind Grammatik und Wortwahl auffällig und gegebenenfalls auf eine (schlechte) Übersetzung zurückzuführen? Sind die Vokale ä, ö und ü eventuell so geschrieben ae, oe und ue? Enthält die Nachricht verdächtige Links oder unerwartete Anhänge? Ist das Anschreiben besonders dringlich oder drohend formuliert, beispielsweise mit Formulierungen wie ‚Ihr Konto wird gesperrt, wenn Sie nicht sofort reagieren’, führt Dominik Konrad Beispiele auf.