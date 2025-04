Die Volleyballerinnen des VfB Suhl sind mit einer Niederlage in das Halbfinale der Bundesliga-Playoffs gestartet. Beim Rekordmeister und Hauptrundensieger Schweriner SC unterlagen die Hollosy-Schützlinge vor 1920 Zuschauern mit 0:3 (20:25, 14:25, 15:25). Größten Anteil am Erfolg der Gastgeberinnen hatte Elles Dambrink, die zur wertvollsten Spielerin der Partie gewählt wurde. Die Holländerin (20 Punkte) gewann damit auch das Duell gegen VfB-Top-Angreiferin Anna Artyshuk (17 Punkte). Das beide Diagonalangreiferinnen zur jeweils wertvollsten Spielerin ihres Teams gewählt wurden, war nur eine Randnotiz in einer am Ende sehr einseitigen Partie, die nur 67 Minuten dauerte.