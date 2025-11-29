Sarma, so wird der Nordwind am Baikalsee in Russland genannt. Er ist nicht nur der kälteste, sondern auch der stärkste Wind dieser Region. Und weil das so ist, konnte Eberhard Günther aus Benshausen nicht mehr überrascht werden, als mit der Windgöttin Sarma. Das Bild hatte er während seiner diesjährigen Februar-Reise zur Dankeschönfeier anlässlich seines 20. Jubiläums der Hilfe für das Inselkrankenhaus auf der Insel Olchon geschenkt bekommen. Auch in diesem Jahr reiste er nicht mit leeren Händen und sorgte für den Erwerb eines modernen Schnell-Analyse-EKG-Gerätes sowie für ein mobiles Sauerstoffgerät, dass zur Beatmung auf Transporten geeignet ist.