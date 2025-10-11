Den Wagen vor sich herschiebend, läuft die 83-jährige Frau zu ihrem Auto. Sie lässt den Einkaufswagen stehen und legt ihre Handtasche samt Geldbörse auf den Beifahrersitz. Während die Dame den Einkauf in ihr Auto räumt, wird sie von einem jungen Mann angesprochen. Das Gespräch dauert nur wenige Sekunden, die Dame räumt die restlichen Sachen ein und begibt sich auf den Weg nach Hause. Doch dann der Schock. Zuhause angekommen, stellt sie mit entsetzen fest, dass ihr Portemonnaie fehlt. Personalausweis, Bankkarte, Bargeld und weitere Ausweisdokumente sind spurlos verschwunden. Wurde sie beklaut? Kam es während des Gesprächs mit dem jungen Mann dazu? Gab es einen Komplizen? Die Dame wendet sich an die Polizei, meldet den Diebstahl und hofft auf Klärung.