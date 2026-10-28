Die Beanspruchung ist ohnehin hoch - nicht bloß am Spieltag und im Training, sondern auch von Ersatzspielern, Vorständen, Co-Trainern, Fans und Medien. Spiele und Gegner wollen umfangreich analysiert sein, Aufstellungen genauso erklärt werden wie Niederlagen. "Du hast dann Tage, wo du vielleicht die Energie nicht hast, musst sie aber trotzdem geben. Und das sind die Momente, die dann natürlich an dir zerren", sagte Schuster.

Hitzfelds früherer Co-Trainer Henke sieht Doppelmoral

Die nun geführte Debatte um mehr Trainergesundheit berge aber auch eine gewisse Doppelmoral, findet Michael Henke, der langjährige Assistent des früheren Meistertrainers Ottmar Hitzfeld. "Viele haben sich aufgeregt, als Julian Nagelsmann zum Skifahren gegangen ist. Nach dem Motto: Wie kann er das jetzt machen? Und jetzt schreien alle, man müsse auf Vincent Kompany aufpassen", sagte er in einem Interview von "web.de".

Der damalige Bayern-Trainer Nagelsmann war im März 2023 nach einem 1:2 bei Bayer Leverkusen ein paar Tage ins Tiroler Zillertal gefahren - und noch vor seiner Rückkehr nach München seinen Job los. Die Freistellung hing zwar vor allem mit den Leistungen seiner Mannschaft zusammen, der Ski-Trip geriet trotzdem in den Fokus.

"Julian Nagelsmann hätte nach der Niederlage in Leverkusen nicht in den Skiurlaub fahren dürfen", sagte damals Ehrenpräsident Uli Hoeneß. "Was macht denn ein Trainer, nachdem es nicht so rund läuft und du gerade mit einer Niederlage nach Hause kommst, beim Skifahren? Das hat mich verwundert", kommentierte Ex-Profi Markus Babbel.

Auch für die Medien sei das ein "gefundenes Fressen" gewesen, sagt Sportpsychologe Stoll. Dabei habe Nagelsmann alles richtig gemacht. "Das ist die Auszeit, die du manchmal brauchst."