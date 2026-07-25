Die Grundlage für ihren erneuten Erfolg hatte Varfolomeev mit 30,450 Punkten für ihre Ball-Darbietung gelegt. Die 28,300 Zähler mit dem Reifen, wo ihr ein Risikoelement misslang und sie die Schlusspose nur mit Mühe rettete, waren trotz der Fehler die höchste Wertung aller Gymnastinnen an diesem Gerät. Mit dem Band legte Varfolomeev 30,550 Punkte nach, ehe zum Abschluss ihr nicht fehlerfreier Vortrag mit den Keulen mit 29,550 Zählern bewertet wurden. Damit war sie an allen fünf Geräte die Beste und kann in den Einzelfinals an diesem Sonntag zum dritten Mal alle fünf Titel abräumen.