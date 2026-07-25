Hannover - Ausnahme-Gymnastin Darja Varfolomeev ist erneut deutsche Mehrkampf-Meisterin. Trotz grober Patzer bei ihrer Übung mit dem Reifen verteidigte die Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin ihren Titel in Hannover mit 118,850 Punkten. Knapp drei Wochen vor den Heim-Weltmeisterschaften vom 12. bis 16. August in Frankfurt/Main unterstrich die 19-Jährige aus Schmiden ihre Favoritenrolle, nachdem sie in diesem Jahr im bulgarischen Varna erstmals den EM-Titel im Vierkampf aus Ball, Reifen, Keulen und Band gewonnen hatte.