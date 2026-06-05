Das Dorf, idyllisch gelegen zwischen Wäldern, Wiesen und sanften Hügeln, feiert im Juni. Es feiert 666 Jahre Gethles. Ganz schön verrückt. Wer feiert denn solch eine Jahreszahl? Schließlich ist es üblich, Ortsjubiläen aller 25 Jahre zu feiern. Das hat Gethles zuletzt 2010 getan. An den tollen Festumzug zum 650-Jährigen können sich viele Schleusinger noch erinnern, haben sie doch mit den Gethlesern das Ortsjubiläum gefeiert. Geht es nach dieser Regel, würde der Ort erst in neun Jahren wieder ein Jubiläum feiern, das 675-Jährige.