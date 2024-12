Die digitale Zeitung: Die Suche nach dem richtigen Weg

Dazu gehören zum einen technische Vorbereitungen, um all unsere Produkte auf den gängigsten technischen Systemen zur Verfügung stellen zu können. Ebenso die Schaffung von Anreizen und Mehrwerten, die das digitale Produkt im Vergleich zur gedruckten Zeitung sogar noch besser machen. Dabei nenne ich zum Beispiel die Verfügbarkeit am Vorabend und an jedem Ort oder auch die digitalen Rätsel. Dazu gehört aber auch das Heranführen unserer Leserinnen und Leser an die neuen Formen, Möglichkeiten und Technologien. Wir kommen mit unseren Experten zu den Menschen in unserem Erscheinungsgebiet. Im Kontakt mit unseren Leserinnen und Lesern spüren wir zum einen Dankbarkeit für die Unterstützung, aber auch Freude und Zufriedenheit, nun auch Teil der großen digitalen Welt zu sein.