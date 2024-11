Die digitale Tageszeitung: „Wir brauchen Sie als Türöffner“

„Wir brauchen Sie. Wir wünschen uns, dass Sie unsere Botschaft in die Region tragen“, sagte Verlagsleiter Pierre Döring am Mittwoch zur Sitzung des Kreisseniorenbeirates in Hildburghausen. Die Kreisvorsitzende Marion Seeber hatte die Verlagsvertreter eingeladen, um in Diskurs zu gehen zum Wandel der Tageszeitung. Sie selbst – bis vor kurzem überzeugte Leserin einer gedruckten Tageszeitung – hat sich mittlerweile von Verlagsmitarbeiterin Silvia Bergner in der VHS in Hildburghausen schulen lassen, sich die digitale Welt von Freies Wort erschlossen und ist begeistert. „Ich bin überzeugt worden. Ich stelle mein Abonnement um“, sagte die mutige Macherin aus Bedheim im Kreise ihrer Beiratskollegen.