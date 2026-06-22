Man stelle sich vor, es ist Weltmeisterschaft und keiner geht hin. Bei den meisten Sportarten undenkbar, in Suhl ist es bittere Realität. Schießsportler sind hier unter sich, feuern sich gegenseitig an, sorgen für Stimmung. Aber Zuschauer? Fehlanzeige. Nur wenn die örtliche Schule mit ein paar Kindern vorbeischaut, nur wenn ein zusätzliches Event am Wochenende lockt, kommen die Zuschauer auf den Friedberg.