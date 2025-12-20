Es sind diese besonderen Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, an denen die Welt ein klein wenig langsamer wird. Früher lag in dieser Zeit fast immer Schnee – richtiger Schnee, der uns Kinder magisch nach draußen gelockt hat. Ich bin mit meinen Geschwistern und Freunden im Dezember die Hänge hinuntergerutscht, immer wieder, bis die Dämmerung kam und jemand rief, dass wir jetzt wirklich hereinkommen sollte. Mit roten Wangen und kalten Fingern – und dem Gefühl, ein kleines Abenteuer erlebt zu haben.