Die Amigos im CCS Musik fürs Herz lockt Gäste von überall

Eine kleine Flottenparade vor dem Congress Centrum Suhl kündigt am Sonntag von prominenten Gästen im Hallenrund. Wie seit Jahren üblich, haben erneut die Amigos ihre treuen – vor allem, aber durchaus nicht nur – weiblichen Fans zum Muttertagskonzert geladen. In Bussen reisten sie aus der gesamten Republik an – und füllten doch das Hallenrund nicht gänzlich aus. Beobachter merkten das schon an der geringeren Anzahl der Busse; die Mitarbeiter des CCS am nicht ausverkauften Haus. Aber immerhin 1750 Freunde der Musik hatten sich eingefunden, um für einige Zeit den Volksmusik- und Disco-Fox-Klängen zu lauschen und den Alltag zu vergessen.